Japonya’da korkunç olay: Kızını 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı

Japon polisi, Tokyo yakınlarındaki Ibaraki vilayetinde yaşayan 75 yaşındaki Keiko Mori’nin, kızının cesedini yaklaşık 20 yıl boyunca derin dondurucuda sakladığını itiraf etmesinin ardından tutuklandığını açıkladı.

Barron's'un AFP'ye dayandırdığı habere göre, Japon polis sözcüsü Mori’nin salı günü bir aile üyesiyle birlikte polise giderek dondurucuda bir ceset sakladığını söylediğini aktardı. Kadın, cesedin 1975 doğumlu kızı Makiko’ya ait olduğunu belirtti.

DONDURUCUDA BULUNDU

Yetkililerin aktardığına göre eve giden polis memurları, derin dondurucuda tişört ve iç çamaşırı giymiş, kıvrılmış halde bir kadın cesedi buldu. Polis, cesedin ileri derecede çürümüş olduğunu, ölüm nedeninin ise adli tıp incelemesiyle belirleneceğini açıkladı.

"KOKU YAYILINCA DONDURUCUYA KOYDUM"

Mori'nin sorguda “Yirmi yıl önce evin her yerini vücut kokusu sarmıştı, ben de bir derin dondurucu alıp içine koydum” dediği öğrenildi.

Polis, annenin ceset saklama şüphesiyle tutuklandığını duyurdu.

Polis sözcüsü ayrıca Mori’nin birden fazla çocuğu olduğunu ancak detay vermediklerini, kadının birkaç hafta önce ölen kocasının ardından yalnız yaşamaya başladığını bildirdi.