Japonya'da kritik seçim

Japonya'da seçmenler, ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nin (Sangiin) yeni milletvekillerini belirlemek üzere sandık başında. Oy verme işlemi bugün yerel saatle 20.00’de (TSİ 02.00) sona erecek.



Reuters haber ajansının değerlendirmesine göre, seçim sonuçları ülkede siyasi bir kargaşayı da beraberinde getirebilir. Başabaş geçmesi beklenen seçim, aynı zamanda artan hayat pahalılığı ve göçle ilgili endişelerin Başbakan Şigeru İşiba’yı zorladığı bir dönemde gerçekleşiyor.



248 sandalyenin 125'inin yeni sahibinin belirleneceği seçim öncesi yapılan anketler de İşiba’nın Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito’nun Danışman Meclisi’nin kontrolünü kazanmak için elde etmesi gereken 50 vekil sayısına ulaşamayabileceğini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, vergi kesintisi ve kamu harcamalarının artırılması için kampanya yürüten küçük partilerin seçimde kazanım elde etmesi ise olası.



“YATIRIMCI GÜVENİ SARSILABİLİR”



Koalisyon partilerinin seçimden sarsılmış bir şekilde çıkması, yatırımcıların dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine olan güvenini de sarsabilir ve ABD ile olan kritik öneme sahip ticaret görüşmelerini sekteye uğratabilir.



Japonya’daki Asia Group’ta araştırmacı Rintaro Nishimura, seçim sonuçlarının istedikleri gibi olmaması halinde İşiba’nın partisinin yeni bir lider seçmesinin önünü açabileceğini ya da politikaları konusunda bazı tavizler vererek bazı muhalefet partilerinin desteğini almaya çalışabileceğini söyledi. Araştırmacı, bütün senaryoların İşiba’nın partisi ve koalisyon ortağının belirli tavizler vermesini gerektirdiğini ve bunun onlar için zorlayıcı olacağını anlattı.



KAYIPLAR, DAHA ÖNCE İSTİFA GETİRMİŞTİ



Japonya’daki üst mecliste her 3 yılda bir, toplam sandalye sayısının yarısının akıbetini belirleyen seçimde toplamda 248 sandalyenin 125'inin yeni sahibi belirleniyor. 75'i tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 50'si bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçiliyor.



Meclis dağılımında şu an itibarıyla iktidardaki LDP 62, koalisyon ortağı Komeito ise 13 sandalyeye sahip. Böylelikle iktidar koalisyonunun 75 sandalyesi bulunuyor. Anayasal Demokrat Parti (CDP) 16, Nippon Ishin 12 sandalye olmak üzere farklı muhalefet partilerinin toplam 48 sandalyesi bulunuyor.



Koalisyonun meclisteki çoğunluğu kaybettiği bir sonuç, İşiba'nın partisindeki konumunu zayıflatabilir ve bu sonuç İşiba'yı istifaya götürebilir. Partideki lider değişikliği de ülkede yeni bir başbakanın belirlenmesine yol açabilir.



Daha önce yapılan üst meclis seçimlerinde, yenilgi yaşanması durumunda Liberal Demokrat Parti’de lider değişiklikleri yaşanmıştı.



Uno Sosuke 1989'da ve Haşimoto Ryutaro da 1998'de kaybedilen seçimlerin ertesi günü görevlerinden istifa etmişti. Abe Şinzo da ilk başbakanlık dönemi 2007'deki seçimlerde çoğunluğu kaybetmiş ve takip eden aylarda görevinden ayrılmıştı.



Seçimde çoğunluğu sağlaması halinde ise İşiba liderliğindeki LDP'yi Japonya'da seçimsiz bir 3 yıl bekliyor.

