Japonya'da kriz: 4 milyon boş konut var, acil durum ilan edildi

Japon vatandaşlarının nüfusu 2024 yılında rekor seviyede azaldı. Bu durum, ülkenin kronikleşen düşük doğum oranlarını tersine çevirme çabaları sürerken resmi verilere yansıdı.

Birçok gelişmiş ülke düşük doğum oranlarıyla mücadele ederken, bu sorun Japonya'da özellikle ciddi bir boyutta.

"SESSİZ BİR ACİL DURUM"

Başbakan Shigeru Ishiba bu durumu “sessiz bir acil durum” olarak tanımlayarak, daha esnek çalışma saatleri ve ücretsiz kreş gibi aile dostu önlemlerle bu gidişatı tersine çevirmeye söz verdi.

REKOR SEVİYEDE GERİLEDİ

Geçen yıl Japon nüfusu 908 bin 574 kişi azalarak yüzde 0,75 oranında düşüşle 120 milyon 65 bine geriledi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu düşüş 1968’de başlayan anket serisi boyunca kaydedilen en büyük azalma oldu ve art arda 16 yıl boyunca devam etti.

ÜLKEDEKİ YABANCI SAYISI ARTIYOR

Buna karşın, Japonya’daki yabancı ikamet edenlerin sayısı, 2013’te kayıtların başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

1 Ocak 2025 itibarıyla ülkede 3,67 milyon yabancı yaşıyor; bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 3’üne karşılık geliyor.

TERK EDİLEN EVLER

Yaşa göre dağılıma bakıldığında, 65 yaş ve üzeri Japon vatandaşları nüfusun yaklaşık yüzde 30’unu oluştururken, 15-64 yaş arası grup yüzde 60’ını oluşturuyor. Her iki grupta da geçen yıla göre hafif artış gözlendi.

Dünya Bankası verilerine göre, Japonya, Monaco’dan sonra dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip.

Nüfusun azalması, kırsal toplulukları da derinden etkiliyor. Geçen yıl yayımlanan hükümet verilerine göre, ülkede terk edilmiş ev sayısı son 20 yılda yaklaşık dört milyona ulaştı.

Bu evlerin çoğu, büyük şehirlerde yaşayan ve mülkü akrabalarından miras alan kişilere ait. Ancak bu kişiler genellikle evleri yenileyemiyor ya da bunu istemiyor.