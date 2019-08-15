Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Krosa tayfunu Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında karaya ulaştı.
Açıklamada, Japon Denizi'ne doğru ilerlemesi beklenen tayfunun hızının saatte 144 kilometreye kadar ulaştığı ifade edildi.
Yangın ve afet yönetim ajansı, 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, 8 bölgede 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tayfun nedeniyle bazı bölgelerde tren seferleri yapılamıyor. Japon Hava Yolları da 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etti.
Krosa tayfunu nedeniyle ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde toprak kayması ile sel uyarısı yapılıyor.