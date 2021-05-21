Japonya’da makinist seyir halindeyken tuvalete gittiği için ceza ile karşı karşıya

Japonya’da bir hızlı tren makinistinin tuvalete gitmek için kokpiti terk ettiği için cezalandırıldığı açıklandı.



İsmi açıklanmayan 36 yaşındaki şoförün karın ağrısı olduğu ve tuvalete giderken yerini bir kondüktörden almasını istediği bildirildi.

Üç dakika kokpitten ayrılarak koltuğunu kondüktöre bırakan makinistin kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtidi.

Japonya'da Shinkansen adı verilen hızlı trenlerinden birinde gerçekleşen olayda makinist tuvalete gittiği sırada trenin 150 kilometre saat hızla seyrettiği bildirilirken trende de 160 yolcunun olduğu aktarıldı.

TREN İŞLETMESİ: SON DERECE UYGUNSUZ

Treni kullanma yetkisine sahip olmayan bir kondüktörün kokpite girerek makinist koltuğuna oturması sonrası makinistin disiplin cezası alacağı bildirilen olayla ilgili trenin işletmecisi JR Central'ın kıdemli yetkilisi Masahiro Hayatsu gazetecilere yaptığı açıklamada özür dileyerek sürücünün eylemlerinin "son derece uygunsuz" olduğunu söyledi.

Olayın geçtiğimiz hafta Tokyo ile Osaka'yı birbirine bağlayan yoğun Tokaido hattında gerçekleştiği belirtilirken olay sırasında kondüktörün herhangi bir cihaza dokunmadığı kaydedildi.

GÜNDE 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Ülkede Shinkansen adı verilen hızlı trenler yoğun bir şekilde kullanılırken corona virüs salgını sırasında yolcu sayıları düşmüş olsa da, halihazırda günde ortalama 400 binden fazla kişi Tokaido hizmetini kullanıyor.

Olaya karışan makinist ise ‘Neden tuvalete gittin?’ sorusu üzerine bir sonraki müsait durakta treni durdurarak zaman kaybetmek istemediğini söylerken, "Utanç verici olduğu için rapor etmedim" dedi.

Ülkede Shinkansen adı verilen hızlı trenler yoğun bir şekilde kullanılırken corona virüs salgını sırasında yolcu sayıları düşmüş olsa da, halihazırda günde ortalama 400 binden fazla kişi Tokaido hizmetini kullanıyor.