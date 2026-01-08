Japonya'da nükleer bilgilerle dolu telefon kayboldu

Japonya’nın nükleer düzenleyici kurumunda görevli bir çalışanın, gizli irtibat bilgileri içeren iş telefonunu kaybettiği bildirildi. Yetkililer ve yerel medya, telefonun muhtemelen Çin’de kaybolduğunu aktardı.

HANGİ BİLGİLER TELEFONDAYDI?

Nuclear Regulation Authority (NRA) yetkilisi, AFP’ye yaptığı açıklamada, afet ve büyük depremler sırasında kullanılan kuruma ait bir akıllı telefonun kaybolduğunu doğruladı. Yetkili, olayın kişisel verilerin korunmasını denetleyen Japon kurumuna bildirildiğini söyledi.

Yetkililere göre telefon, nükleer verilere erişim için kullanılmıyordu. Esas olarak arama ve kısa mesajlaşma amacıyla tahsis edilmişti. Ancak Japon medyası, cihazda nükleer güvenlik biriminde görevli personelin isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığını yazdı. Bu birimde çalışanların kimlikleri, yaptıkları işin hassasiyeti nedeniyle kamuya açık değil.

ŞANGHAY'DA KAYBOLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Kyodo News’in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre çalışan, telefonu Şanghay'daki bir havalimanında, güvenlik kontrolünde el bagajından eşyalarını çıkarırken kaybetti.

Kişi, telefonun kaybolduğunu üç gün sonra fark etti ancak cihaza ulaşılamadı. Haberde, telefonun kapsama alanı dışında olması nedeniyle uzaktan kilitleme ya da verileri silme işleminin de yapılamadığı belirtildi.

NÜKLEER ENERJİ YENİDEN GÜNDEMDE

Japonya, dünyanın en büyük nükleer tesisi olan Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Enerji Santrali'ni yeniden başlatma başvurusunu değerlendiriyor. Japonya, 2011’deki büyük deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima'da üç reaktörün erimesiyle nükleer enerjiyi durdurmuştu.