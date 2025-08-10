Japonya'da "ölümcül" turnuva: Bir gün arayla iki ölüm

Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Korakuen Hall’da düzenlenen aynı boks galasında iki boksör, bir gün arayla hayatını kaybetti.﻿​



28 yaşındaki Shigetoshi Kotari, 2 Ağustos’ta OPBF (Oriental ve Pasifik Boks Federasyonu) süper tüy siklet şampiyonu Yamato Hata ile yaptığı 12 rauntluk unvan maçının ardından ringde fenalaştı. Subdural hematom teşhisiyle acil ameliyata alınan Kotari, cuma günü hayatını kaybetti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir gün sonra, yine 28 yaşındaki Hiromasa Urakawa, Yoji Saito’ya nakavt olduğu karşılaşmada aynı yaralanmayı yaşadı. Beyin ameliyatı geçirmesine rağmen kurtarılamadı.



Arka arkaya gelen ölümler sonrası Japon Boks Komisyonu, tüm OPBF unvan maçlarının 12 raunttan 10 raunta düşürüleceğini açıkladı.



Daha önce bu yılın başında da İrlandalı boksör John Cooney, aldığı ağır darbeler sonrası yoğun bakıma kaldırılmış ve bir hafta içinde yaşamını yitirmişti.