Japonya'da onlarca yunus kıyıya vurdu: Çok sayıda hayvanın ölmesi endişelendirdi

Japonya'nın Pasifik kıyısındaki Chiba eyaletinin Isumi ve Ichinomiya kıyılarında bugün 8 yunus daha kıyıya vurmuş halde bulundu.
Yetkililer, önceki gün 33 yunusun karaya vurduğunu açıkladı. Kyodo News'in 7 yunusun yaşamını yitirdiğini diğerlerinin ise yetkililer ve sörfçülerin yardımıyla okyanusa geri döndürüldüğünü açıkladı.
Yunusların her biri yaklaşık iki metre uzunluğunda olduğu belirtilirlen, Choshi Okyanus Enstitüsü başkanı Yukio Miyauchii "Suyun soğuk olduğu kıyıya çok yakın yüzdükleri için güçlerini kaybetmiş olabilirler." diye konuştu.
Diğer taraftan, Japonya Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi'nden araştırmacıların karaya vurmalarının kesin nedenini belirlemek için ölü yunusları analiz edecekleri açıklandı.
YUNUSLARIN KARAYA VURMALARININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Yunuslar, genellikle avlanma veya üreme dönemi sırasında karaya vurabilirler. Bu durum bazen yanlışlıkla gerçekleşebilir, özellikle de yunusların sığ sularda yüzdükleri ve yüzeyde bulunan nesnelere çarptıklarında veya yaralı veya hasta olduklarında olabilir.
Bununla birlikte, bazı durumlarda yunuslar, farklı nedenlerden dolayı bilinçli bir şekilde karaya vurabilirler. Örneğin, bazı yunuslar, avlanma sırasında sürü halinde balıkları bir araya getirerek daha kolay bir şekilde yakalamak için karaya doğru yönelirler.
Bazı yunuslar ise, sosyal davranışlarını sergilemek veya güneşlenmek için karaya vurabilirler. Ayrıca yunuslar, insan etkisi nedeniyle yaşadıkları çevre sorunları veya fiziksel yaralanmalar nedeniyle de karaya vurabilirler.
Ancak, yunusların karaya vurması, genellikle bir sağlık sorunu veya doğal davranışlarından sapma ile ilgilidir ve bu durum ciddi bir sorun olarak kabul edilir.