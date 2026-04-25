Japonya’da ormanlar yanıyor

Japonya ’nın kuzeyindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara yüzlerce itfaiyeci müdahale ediyor. Yetkililer, bölgede yaşayan 3 bin 200’den fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldığını açıkladı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, Iwate bölgesindeki dağlık alanlarda üç gün önce başlayan yangınlar yaklaşık 700 hektarlık alanı küle çevirdi.

DUMAN KİLOMETRELERCE ÖTEDEN HİSSEDİLDİ

Otsuchi kasabası yakınlarında vadiden yükselen yoğun dumanın 30 kilometre uzaklıktan bile hissedildiği bildirildi. Yangına müdahale kapsamında helikopterler havadan su bırakırken, itfaiye ekipleri yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

HELİKOPTERLER VE ASKERLER DEVREDE

Yetkililer, yangınla mücadele için yaklaşık bir düzine helikopter, bin 300’den fazla itfaiyeci ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı askerlerin görevlendirildiğini duyurdu.

Yangınlarda en az sekiz bina zarar görürken, tüm bölge sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.

“YAĞMUR YAĞMASINI UMUYORUM”

Iwate’li bir yetkili, yangınları kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirterek gün içinde yeni bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Otsuchi’de yaşayan bir kişi ise kamu yayıncısı NHK’ye yaptığı açıklamada, “Sonunda yağmur yağmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.

KURAKLIK YANGIN RİSKİNİ KATLIYOR

Uzmanlara göre giderek kuraklaşan kış ayları, orman yangını riskini artırıyor. Geçen yıl Iwate’nin Ofunato kentinde çıkan yangın, Japonya’da 50 yılı aşkın sürenin en büyük yangını olarak kayıtlara geçmişti.

Bilim insanları, fosil yakıt kullanımı nedeniyle hızlanan iklim değişikliğinin kuraklık dönemlerini daha uzun ve şiddetli hale getirdiğini, bunun da yangınlar için elverişli koşullar yarattığını vurguluyor.