Japonya’da pirinç krizi: 26 yıl sonra ilk kez Güney Kore’den ithalat yapıldı

Japonya’da lojistin sorunlarla birlikte artan pirinç kıtlığı, yükselen fiyatlar ve tüketicilerin tepkileri sürerken, Japonya 25 yılı aşkın süre sonra ilk defa Güney Kore’den pirinç ithal etti.



The Guardian gazetesinin haberine göre, mart ayında yıllar sonra ilk defa Güney Kore’den pirinç alan Japonya, bu adımı Japonya’da üretilen pirinçteki fiyat artışlarını ve tüketicilerin artan öfkesini dindirmek için attı. Güney Kore’den en son pirinç ithal edildiğinde takvimler 1999’u gösteriyordu. Japonya’da pirincin fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Pirincin Güney Kore’den ithalatının yönelik yüksek gümrük vergisi tarifelerine rağmen yapıldığı belirtildi.



ABD’DEKİ ÜRETİCİLER DE KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR



Japonya’nın kamu yayıncısı NHK, Güney Kore’den ithal edilen, çevrimiçi olarak ve süpermarketlerde satılan pirinçten 2 ton ithal edildiğini aktardı. Bu, nispeten düşük bir miktar olmakla birlikte, gelecek günlerde 20 ton daha pirinç ithal edilmesi bekleniyor.



Habere göre, Japon tüketiciler yurtdışında üretilmiş olan pirincin tadı ve kalitesine geleneksel olarak şüpheyle yaklaşıyor. 1993 yılında alışılmadık derecede soğuk geçen yaz aylarının ardından ithal edilen pirinç, büyük ölçüde satılmadan kalmıştı.



Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı ise ülkenin Japonya’ya pirinç ihracatının 1990’lı yıllardan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktardı. Japonya’daki krizin ABD’deki üreticiler için de ithalat fırsatları yaratması bekleniyor.



PİRİNÇ FİYATLARI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI



6 Nisan haftasında Japonya’daki marketlerde satılan pirincin ortalama fiyatı 4 bin 214 Japon Yeni (30 ABD doları) seviyesine kadar çıkmıştı. Bu, geçen yıl aynı dönemde kayıtlara geçen fiyatların iki katından fazlaydı.



Japonya hükümeti de mart ayında pirinç krizini çözebilmek için stoklardaki 210 bin ton pirincin piyasaya sürülmesine karar vermişti. Hükümetin bu adımı yazın çok sıcak geçmesi, tüketicilerin panikle çok miktarda pirinç satın alması ve dağıtımda yaşanan sorunlar sebebiyle artan fiyatları dizginleme amacı taşıyordu.

Japonya daha önce doğal afetler ya da mahsul kıtlığı sonrasında stoklardaki pirinci piyasaya sürme adımı atmıştı. Japonya, attığı son adıma ilk defa dağıtımla ilgili sorunlar dolayısıyla duruma müdahale etti. Fakat alınan söz konusu önlem de krizin çözülmesini sağlamadı.

Japonya Tarım Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, “lojistik sorunların” piyasaya sürülen pirincin sadece küçük bir miktarının market ve dükkanlara ulaştığı anlamına geldiğini açıkladı.

