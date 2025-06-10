Japonya'da pirinç krizi: Stoklardan 200 bin ton çıkarılacak

Japonya Tarım Bakanı Shinjiro Koizumi, temel gıda maddesi olan pirincin artan fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla hükümetin stoklarından 200 bin tonluk ek bir pirinç satışına daha gideceklerini açıkladı. Satışlar, doğrudan perakendecilerle yapılan sözleşmeler yoluyla gerçekleştirilecek.

Stoklardan piyasaya sürülecek pirincin 100 bin tonu 2020, diğer 100 bin tonu ise 2021 yılı hasadına ait olacak. 2020 mahsulü pirincin 5 kilogramlık paketlerinin 1.700 yen gibi daha uygun fiyatlarla mağazalarda satışa sunulması bekleniyor.



Bu adımla birlikte Japonya’nın pirinç rezervi yaklaşık 100 bin tona düşmüş olacak. Mart ve Nisan aylarında yapılan açık artırmalar öncesinde bu stok miktarı 910 bin ton civarındaydı.



Koizumi, düşen rezerv seviyesinin acil durumlarda yetersiz kalabileceği yönündeki endişelere dikkat çekerek, ülke içi arzın istikrarını sağlamak adına pirinç ithalatına açık olduğunu belirtti.



Piyasaya sürülecek pirinç, büyük perakende zincirlerinin yanı sıra küçük süpermarketler ve özel ürün mağazalarına da dağıtılacak. Tarım Bakanlığı, başvuruları Çarşamba gününden itibaren kabul etmeye başlayacak.



“Stoktaki pirinci hızlı şekilde ulaştırarak tüketicilere daha düşük fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz” diyen Koizumi, yüksek fiyatlar nedeniyle halkın yaşadığı memnuniyetsizliğe çözüm arandığını vurguladı.



Japonya, afetler ve kötü hasat yılları gibi acil durumlara karşı yılda 200 bin tonluk alımlarla oluşturulan yaklaşık 1 milyon tonluk bir pirinç rezervi tutuyor. Ülkenin yıllık pirinç tüketimi ise yaklaşık 6.7 milyon ton.



Geçen yazdan bu yana mağazalarda pirinç sıkıntısı yaşanıyor. 1 Haziran haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı 4.223 yene kadar çıkarak, geçen yılın iki katına ulaştı. Hükümet, bazı toptancılar ve çiftçilerin fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle pirinç stokladığından şüpheleniyor.



Mayıs sonunda Tarım Bakanı olarak göreve başlayan Koizumi, önceki bakan Taku Eto'nun istifasının ardından göreve gelmişti. Yeni dönemde hükümet, fiyat artışlarına karşı ilk kez doğrudan satış yöntemiyle 300 bin ton pirinç piyasaya sürme kararı almıştı.



Koizumi, kalan rezervin afet ve kötü hasat gibi olağanüstü durumlar için “yeterli” olduğunu ifade ederek, 2011 yılındaki büyük deprem ve tsunaminin ardından sadece 40 bin tonluk bir stokun kullanıldığını hatırlattı.