Japonya'da Pokemon kartı çetesi çökertildi: Değeri 665 bin dolar

Japonya'da değeri 665 bin doları aşan oyun kartları çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Japonya'da Pokemon kartı çetesi çökertildi: Değeri 665 bin dolar

'da toplam değeri 100 milyon yeni (665 bin dolar) aşan ticari oyun kartları çaldığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Osaka kentinde Temmuz 2023'te 3 bin 800 ticari kartı çaldığı iddiasıyla bir süredir aranan şüpheliler yakalandı.

Şahısların, Osaka'da özel mağazadan toplam değeri 100 milyon yeni aşan, çoğu Pokemon çizgi karakterli ticari kartlar çaldığından şüpheleniliyor.

Aleyhte deliller ile şüphelilerin savcılığa sevk edildiği kaydedilen haberde, çalınan bazı kartların değerinin 40 bin doları bulabildiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...