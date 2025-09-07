Japonya'da siyasi deprem: Başbakan İşiba istifa kararı aldı

Japonya'da siyasi kriz sürüyor. Başbakanı Şigeru İşiba'nın istifa kararı aldığı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın bildirdiğine göre başbakan, iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi'nde bir ayrışma yaşanmasından kaçınmak için bu kararı aldı.



LDP milletvekilleri yarın, olağanüstü liderlik seçimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylama yapacak.



İşiba'nın liderliğinde, LDP öncüllü koalisyon, geçen yıl iktidara geldiğinden bu yana, artan yaşam maliyetleri nedeniyle seçmenlerin öfkesi altında, parlamentonun her iki kanadında da seçimlerde çoğunluğunu kaybetti.



EN SON ABD İLE TİCARET ANLAŞMASI YAPTI



İşiba hükümeti geçen hafta ABD ile ticaret anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmişti. Bu anlaşma kapsamında Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın önemli otomotiv sektörüne uyguladığı gümrük vergilerini düşürmesi karşılığında 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.



EKONOMİDE KRİZ



İşiba, parti içindeki istifa çağrılarını reddetmiş ve Temmuz ayında üst meclisteki yenilginin sorumluluğunu üstlenmemişti.



Siyasi belirsizliğe ilişkin endişeler geçen hafta yen ve Japon devlet tahvillerinde satış dalgasına yol açmış, 30 yıllık tahvilin getirisi Çarşamba günü rekor seviyeye ulaşmıştı.



OLASI SENARYOLAR



Siyasi felç, ABD'nin gümrük vergileriyle zaten zarar gören ekonomiye daha fazla zarar verebilir. Ancak piyasalar daha çok İşiba'nın, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarını eleştiren Sanae Takaichi gibi daha gevşek maliye ve para politikası savunucusu bir isimle değiştirilme olasılığına odaklanıyor.



İşiba, LDP liderlik yarışında Takaichi'yi az farkla yenmişti.

