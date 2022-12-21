Japonya'da siyasi fonları eksik beyan etmekle suçlanan milletvekili istifa etti

Japon basınında yer alan haberlere göre, LDP milletvekili Sonoura, bağış toplama faaliyetlerinde aldığı 40 milyon yeni (yaklaşık 303 bin dolar) eksik beyan etmekle suçlanması sonrası, savcılığa ifade verdi.



Beş dönemdir milletvekilliği yapan Sonoura, kamuoyundaki eleştiriler sonrası LDP Meclis Sözcüsü Hosoda Hiroyuki'ye istifa mektubunu iletti.



Sonoura yaptığı açıklamada "halkta, siyasete yönelik güvensizliğe neden olunduğu için içtenlikle pişman olduğunu" belirterek, kamuoyundan özür diledi.



İktidar partisi açıklamasında, Japon milletvekilinin istifasının kabul edildiği kaydedildi.



Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, basın toplantısında istifaya yönelik, "Siyasi fonların, bir politikacının sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğini" söyledi.



3 BAKAN DA İSTİFA ETMİŞTİ



50 yaşındaki Sonoura, kasımdaki demecinde, "eksik ihbardan önce haberinin olmadığını, savcılık sorgusunda sekreterince bilgilendirildiğini" açıklamıştı.



Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio kabinesinde şimdiye kadar, çeşitli skandallar nedeniyle 3 bakan istifa etmişti.



Ulusal basında, son istifayla, Japonya'da Nisan 2023'deki yerel meclis seçimleri öncesinde, LDP'nin siyasi geleceğinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.



Sonoura, LDP'nin önde gelen isimlerinden, Japonya'nın eski Başbakanı 82 yaşındaki Aso Taro'nun yakın çalışma arkadaşı olarak tanınıyor.



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