Japonya'da solaryum salonunda röntgencilik skandalı: İşletme müdürünün İfadesi kan dondurdu

Japonya'daki bir solaryum salonunun müdürü, müşterilerin uygunsuz görüntülerini gizlice çektiği gerekçesiyle tutuklandı. Bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıkan skandalın ardından suçunu kabul eden şahıs, "Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Japonya'da solaryum salonunda röntgencilik skandalı: İşletme müdürünün İfadesi kan dondurdu

'da akıllara durgunluk veren bir röntgencilik skandalı yaşandı.

Tokyo'daki bir solaryum salonunun müdürü, yaklaşık 30 yıldır müşterilerin uygunsuz görüntülerini çektiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yerel polisten edinilen bilgilere göre, olay bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. 6 Ağustos'ta salonu ziyaret eden 20’li yaşlardaki bir kadın müşteri, solaryum makinesini kullandığı sırada odadaki perdelerin hareket ettiğini fark etti.

Durumdan şüphelenen müşteri, cep telefonunu perdelere bakacak şekilde ayak ucuna koyarak görüntü almaya başladı. Görüntüleri incelediğinde perde arkasından fotoğraf ve video çekildiğini tespit eden kadın, durumu polise bildirdi.

"BEĞENDİĞİM MÜŞTERİLERİ KAYDA ALDIM"

Olayın ardından tutuklanan 62 yaşındaki işletme müdürü Hirotaka Yamamoto, polisteki ifadesinde suçunu kabul ederek, "Cinsel arzularımı tatmin etmek için beğendiğim müşterilerin görüntülerini kaydettim" dedi.

Salonun açılışından beri söz konusu suçu işlediğini söyleyen Yamamoto, "Bunu yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Yakalanacağımı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Yamamoto'nun akıllı telefonunda yapılan incelemede yaklaşık 400 kadın müşterinin uygunsuz fotoğrafını bulan polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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