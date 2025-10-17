Japonya’da Takaichi başbakanlığa yakın

Japonya İnovasyon Partisi’nin eşbaşkanı Fumitake Fujita, partiler arasında hala bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini söylese de, artık diğer muhalefet partileriyle ortaklık planının gündemde olmadığını belirtti.

Fujita ayrıca, önceki üçlü koalisyon görüşmelerinden çekilen İnovasyon Partisi, Anayasal Demokrat Parti (CDP) ve Halkın Demokratik Partisi (DPFP) ile iş birliği yapmayacağını açıkladı.

YENİ BAŞBAKAN ADAYI İLAN EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Anayasal Demokrat Parti, kendi lideri Yoshihiko Noda’yı başbakan adayı olarak gösterdi.



Mecliste Liberal Demokrat Parti ve İnovasyon Partisi’nin toplam 233 sandalyesi, Sanae Takaichi’nin çoğunluğu elde etmek için gereken 235 sandalyeye yalnızca iki sandalye uzaklıkta bulunuyor. Parlamento oylaması 21 Ekim’de yapılacak.