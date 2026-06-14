Japonya'da tarihi Otaue Festivali'ne yoğun ilgi

Geleneksel kıyafetler içindeki yerel halk, kutsal kabul edilen çamurlu pirinç tarlasına girerek kutsanmış fideleri elleriyle dikti.

Japonya 'nın "Önemli Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak kabul edilen antik tarım ritüelinde çeltik ekimi yapılırken, tarlanın çevresinde de geleneksel müzik, samuray ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.

Sonbahar hasadının bereketli geçmesi amacıyla asırlardır düzenlenen ve ülkenin Önemli Somut Olmayan Kültürel Halk Mirası listesinde yer alan ritüelde, geleneksel happi ceketi, hasır şapka ve waraji sandaleti giyen katılımcılar tören yürüyüşü yaptı.

Etkinlik kapsamında yerel halk tarafından çok aşamalı kostümlü dans gösterileri ve geçit törenleri sunuldu.