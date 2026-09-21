Japonya'da tayfun alarmı. 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı
21.09.2026 16:58
Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.
Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı yapılırken, en az 292 uçuş iptal edildi.
Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkiledi. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.
Tayfunun Japonya'ya yaklaşırken çekilmiş uydu görüntüsü.
Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu ulaşım hatlarını da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Birçok bölgede yollar sular altında kaldı.
Bazı kesimlerde sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintisi yaşanmasına yol açan Dujuan Tayfunu ulaşım hatlarını da olumsuz etkiledi. Ülke genelinde en az 292 uçuş iptal edilirken, kara ve deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.