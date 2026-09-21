Japonya'da tayfun alarmı. 1.9 milyon kişiye tahliye uyarısı

Pasifik Okyanusu üzerinden Japonya 'ya yaklaşan Dujuan Tayfunu ülkede hayatı olumsuz etkiledi. İbaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağışlara ve rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.