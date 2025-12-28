Japonya'da telesiyejde sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Japon basını, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido eyaletinde bir kayak merkezindeki telesiyejde sıkışan çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.



Yetkililer, 5 yaşındaki çocuğun kolunun kayak merkezinde otopark ile kayak pisti arasında ulaşımı sağlayan ve korkuluğu bulunmayan telesiyejde sıkıştığını açıkladı.



Polis ve itfaiye ekipleri, bantlı taşıyıcı tipindeki telesiyejden inmeye çalışan çocuğun dengesini kaybederek düştüğünü duyurdu.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.