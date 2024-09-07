Japonya'da tepki çeken uygulama: Okullarda üstsüz sağlık kontrolü

Japonya’da ortaokul öğrencileri arasında yaşanan üstsüz sağlık kontrolü krizi, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Guardian gazetesinin ulaştığı ifadelere göre, 13 yaşındaki öğrenciler, sağlık kontrolleri sırasında yaşadıkları rahatsızlıkları dile getirdi. Bir öğrenci, "Göğsüm tamamen göründü ve utandım" derken, bir diğeri "Kontrolden önce öğretmenimiz "Üstünüzü ve sütyeninizi çıkarın" dedi. Yapmak istemesem de hayır diyemedim" ifadelerini kullandı.



Japonya'daki 5 ila 18 yaş arası öğrenciler için uygulanan bu üstsüz sağlık kontrollerine karşı veliler ve hak savunucuları harekete geçti.

Ebeveynler, yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla bu uygulamanın sonlandırılması çağrısında bulunuyor. Bazı okullarda sağlık kontrollerinin kıyafetler çıkarmadan gerçekleştirildiğini vurgulayan eylemciler, bu uygulamanın çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

TRAVMA YARATABİLİR



Anket sonuçları, 12-16 yaş arası öğrencilerin yüzde 95,5’inin kıyafetlerini çıkarmak zorunda kalmaktan rahatsız olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, çocuklarda bu tür uygulamaların travma yaratabileceğini ifade ediyor. Ancak, bazı sağlıkçılar, iyi bir sağlık kontrolü için çocukların soyunmasının gerekli olduğunu savunuyor.



Kobe Üniversitesi Hastanesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Kentaro Iwata, "Başta yaşlılar olmak üzere doktorların çoğu muhafazakar ve yöntemlerini değiştirmek istemiyorlar" şeklinde yorum yaptı.

Eğitim Bakanlığı ise mevcut öğretim yılı öncesinde öğrencilerin mahremiyetine ve duygularına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, kız ve erkek çocuklarının ayrı yerlerde kontrole girmesi gerektiğini duyurdu. Ancak eylemciler, bu önerilerin yeterli olmadığını ve daha net kuralların getirilmesi gerektiğini savunuyor.

