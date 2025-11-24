Japonya'da terk edilmiş evleri yapay zeka buluyor, neredeyse bedavaya satılıyor

Japonya’nın artan boş konut sorunuyla mücadele ettiği bir dönemde, onlarca Japon şirketinin terk edilmiş evleri tespit etmek için uydu görüntüleri ve yapay zekayı bir arada kullandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre şirketler, satılabilecek durumdaki bu boş evleri belirlemeye çalışıyor. Şirketlerden biri tarafından sunulan bir hizmet, binlerce görüntüyle eğitilmiş yapay zekanın, pas ve renk değişimi gibi özellikleri analiz ederek yaşlanan çatıları tespit etmesini sağlıyor. Terk edilmiş gibi görünen evler uydu görüntülerinde işaretleniyor.

FİYATI YALNIZCA 1 YEN OLARAK BELİRLENDİ

Hizmeti kullananlardan biri olan Kotaro Yasue, yakın zamanda iki katlı ahşap bir ev keşfetti ve tapu sicili üzerinden evin sahibiyle iletişime geçti. Evin on yılı aşkın süredir ihmal edildiğini ve sahibinin mülkten nasıl kurtulacağını bilemediğini öğrendi.

Gifu eyaletinin merkezinde ev kiralama işi yapan Yasue, mülkü yalnızca 1 yenlik (0,27 TL) bir ücrete satın almak üzere anlaştı.

Japonya’daki terk edilmiş evlerin sayısı düzenli olarak artıyor. Hükümet verilerine göre 2023 yılında ülkede yaklaşık 9 milyon boş konut bulunuyordu.

AY'DAKİ KRATERLERİ ANALİZ EDİYORDU

Where Inc.’e göre, bu yapay zeka hizmeti, başlangıçta Ay’daki kraterleri analiz etmek için kullanılan ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bir iştiraki tarafından geliştirilen teknolojiyle oluşturuldu.

Teknoloji, otopark veya güneş paneli kurulumu için uygun arazileri belirlemede de işe yarıyor.

Hizmetin 2024’teki tam lansmanından bu yana, Tokyo merkezli şirket yaklaşık 50 kurumsal müşteri kazandı.

Bir şirket yetkilisi, “(Şirketlerin) kullanılmamış gayrimenkulleri etkin şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak istiyoruz” dedi.