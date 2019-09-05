Japonya'da hızlı tren meyve taşıyan kamyonla çarpıştı. Yolcular büyük bir panik yaşadı.
Kaza, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama liman kentinde meydana geldi.
Yolcu treni, hızla ilerlerken hemzemin geçitte duran kamyona çarpttı. Trenle duvar arasında sıkışan kamyon alev aldı.
Çarpmanın etkisiyle vagonların yarısı raydan çıktı. Kamyonun taşıdığı meyveler etrafa savruldu.
Kaza anında trende 500'den fazla yolcu vardı. Yolcular apar topar treni boşalttı.
Kazada kamyonun 60 yaşındaki şoförü hayatını kaybetti. Tren yolcularından yaralananlar oldu. Durumu ağır olanlar var.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından başkent Tokyo'ya giden tren hattında seferler aksadı. Bu hattı günde 19 bin kişinin kullandığı belirtiliyor.
Japonya'da tren kazası: 1 ölü, 34 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Japonya'nın ikinci büyük kenti Yokohama tren kazasıyla sarsıldı. Hızlı tren ile kamyon çarpıştı. Kamyonun şoförü yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu kritik olanlar var.
Japonya'da hızlı tren meyve taşıyan kamyonla çarpıştı. Yolcular büyük bir panik yaşadı.