Japonya'da Wagyu sığırına servet: Yaklaşık 6 milyon TL

Bu, son 8 yılın en yüksek alıcı fiyatı olarak kayda geçti. Mie'nin Tsu bölgesinden "Asahiya" kasap dükkanı, sığırın yeni sahibi oldu.



Sığırı yetiştiren Taiki bölgesinden Japon besici Nakamura Kazuaki, "Beklenmedik derecede yüksek fiyat beni şaşırttı. Sığırların bakımı amacıyla gösterdiğim çabaların karşılığını aldığım için mutluyum ve daha da iyi sığırlar yetiştirmek istiyorum" dedi