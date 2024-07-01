Japonya'da yalnız ölüm salgını: "Bu yıl 68 bin kişi tek başına ölecek"

Japonya'da Ulusal Polis Teşkilatı'nın yakın tarihli bir raporuna göre, bu yılın ilk üç ayında neredeyse 22 bin kişi tek başına evinde öldü.

Kaydedilen ölümlerin yüzde 80'i 65 yaş ve üzerinde. Kuruluş, 2011'de 27 bin olan tek başına ölüm vakalarının yıl sonuna kadar 68 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

İLK KEZ 20 YIL ÖNCE BELGELENDİ

Yirmi yıl önce, Japonya'nın bir kasabasında cesedi üç yıldır fark edilmeden apartmanında yatan bir adamın bulunmasıyla bu üzücü olgu ilk kez rapor edildi. Kirası ve faturaları otomatik olarak ödenmişti ve ölümü ancak birikimleri tükendiğinde fark edildi.



Japonya'nın nüfusu yaşlanmaya devam ederken, daha fazla insan hayatlarının son yıllarını izole bir şekilde geçiriyor.



Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü'ne göre, 65 yaş üstü yalnız yaşayan insan sayısı 2020'de 7,38 milyondu ve 2050'ye kadar neredeyse 11 milyona çıkması bekleniyor.

NÜFUSUN YÜZDE 38'İ YALNIZ YAŞIYOR



2020 nüfus sayımına göre, tek kişilik haneler toplam hanelerin neredeyse yüzde 38'ini oluşturuyor ve bu, beş yıl önce yapılan önceki ankete göre yüzde 13,3'lük bir artış anlamına geliyor.



Sağlık Bakanı Keizo Takemi geçen ay, "Toplumda bundan sonra yalnız başına ölme olasılığının artacağı kesin. Sorunu doğrudan ele almamız önemli" diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER DEVRİYE GEZİYOR



Bazı kasabalarda gönüllüler mahallelerde devriye gezerek tehlikeli bir durum olup olmadığını anlamaya çalışıyor.



Çamaşırların uzun süre balkonda bırakılması, kapılarda mektup veya gazetelerin birikmesi ya da ev ışıklarının gece boyunca açık bırakılması durumunda bu kişilerin evine giden gönüllüler, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyor. Bu sayede yalnız ölümler engellenemese de en azından cesetlerin aylarca bulunamamasının önüne geçiliyor.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı verilere göre, ülkenin nüfusu son 13 yıldır geriliyor. Ekim 2023 itibarıyla Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine geriledi.