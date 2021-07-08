Japonya'da yaz sonuna kadar OHAL ilan edildi: Tokyo 2020 seyircisiz düzenlenecek

Japonya hükümeti, Tokyo 2020 oyunları öncesi, şehirde OHAL ilan edildiğini açıkladı. Japonya Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa da Olimpiyat oyunlarının virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz düzenleneceğini bildirdi.

ntv.com.tr 08.07.2021 - 06:48 | Son Güncelleme : 08.07.2021 - 16:26

Japonya'da yaz sonuna kadar OHAL ilan edildi: Tokyo 2020 seyircisiz düzenlenecek

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ülkede 22 Ağustos tarihine kadar OHAL ilan etti. 

Böylece 2020 başından beri Tokyo ve çevresinde dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girmiş olacak. 

Japonya'nın ev sahipliği yapacağı Tokyo 2020 oyunlarının, virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz düzenleneceği bildirildi.

Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini "oldukça ciddi" şeklinde niteledi ve turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaları hızlandıracaklarını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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