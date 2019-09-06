Hokkaido Üniversitesi'nde görevli bir ekip tarafından iskeletinin tamamı bulunan dinozorun yeni bir tür otobur Hadrozor olduğu belirtildi.



Japon ejderha tanrısı anlamına gelen "Kamuysaurus japonicus" ismi verilen yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki dinozorun, 72 milyon yıl önce geç Tebeşir döneminde yaşadığı ve hayattayken 5,3 ton ağırlığında olduğu kaydedildi.



Dinozor fosilinin, Japonya'da bugüne kadar bulunan en büyüğü olduğu, hayvanın kuyruğunun bir bölümünün 2013 yılında ülkenin kuzeyinde keşfedildiği, tüm iskeletinin daha sonra yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldığı ifade edildi.



Keşfin ayrıntıları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.