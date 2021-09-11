Japonya'da yerel idareler Covid-19 hastalarına yatak kapasitesi bulmaya çalışıyor

Japonya'da yerel idareler, artan Covid-19 vakaları sonrası hastanelerde azalan yatak kapasitelerini artırma çözümleri arıyor.

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 08:05 | Son Güncelleme : 11.09.2021 - 08:08

Japonya'da yerel idareler Covid-19 hastalarına yatak kapasitesi bulmaya çalışıyor

İlişkili Haberler

Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı yaptıran bir kişi öldü

Japonya'da kullanımı durdurulan Moderna serisinden aşı yaptıran bir kişi öldü

Japonya'da Covid-19'un Mu varyantı saptandı

Japonya'da Covid-19'un Mu varyantı saptandı

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının hastanelerin azalan yatak kapasitelerine karşı, yerel bazda geçici tedavi merkezleri kurma çağrısı belediyeleri harekete geçirdi.

Kyodo ajansının araştırmasına göre yerel yönetimler, bölgelerindeki yatak kapasitelerini artırmak için çeşitli formüllere başvuruyor.

Araştırmaya göre başkent Tokyo dahil, 47 eyaletin en az 25'inde Covid-19 hastalarına barınma ve tedavi imkanı sağlayacak geçici merkezler kuruldu.

21 eyalet yönetiminin ise geçici tedavi merkezleri kurmayı planladığı, bu sayede yatak kapasiteleri azalan hastanelere destek olacağı kaydedildi.

Araştırmada verilen örneklere göre Fukui eyaletinde bir spor salonu geçici hastaneye dönüştürülürken Ehime eyaletinde ise Covid-19 hastaları anlaşılan otellerde tedaviye alındı.

Japonya’da ise Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 625 bin 684’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 721’e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...