Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi

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Devlet televizyonu NHK'ye göre, 17 Aralık'tan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı 80'e yükseldi.

Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adası'nda yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

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