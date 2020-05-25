Japonya'da Yubari kavunları 1000 dolara alıcı buldu

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında Sapporo toptancı halinde müşterinin beğenisine sunuldu.



Çifti her yıl 1 milyon yenin (9 bin 280 dolar) üzerinde satılan Yubari kavunları, geçen yıl alıcı bulduğu 5 milyon yen rekor fiyatının 40'ta 1'ine ancak satılabildi.



Yetiştiriciyi hayal kırıklığına uğratan fiyatları değerlendiren açık artırma teklifçilerinden Kizawa Takeşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisandan bu yana halin kapalı tutulduğunu söyledi.



Kizawa, "Sezon başlangıcı zor bir sürece denk geldi. Düşük fiyat eğiliminin sürmemesini umuyorum. Son yıllarda turistlerin akın ettiği ürüne Covid-19 salgınında rağbet yok." dedi.



Bu arada, Covid-19 vaka sayısının 1056 seviyesinde seyrettiği Hokkaido eyaletinde olağanüstü hal bugün kaldırıldı.

