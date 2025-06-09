Japonya'daki ABD üssünde patlama: 4 asker yaralı

Yetkililer, Japonya'nın güneyindeki Okinawa adasında bulunan bir ABD askeri üssünde patlamamış savaş mühimmatlarının depolandığı bir alanda patlama meydana geldiğini duyurdu.



Patlamada 4 Japon askerinin yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Yerel yetkililer, 4 askerin, İkinci Dünya Savaşı'nın en sert muharebelerinden birinin yaşandığı adada bulunan patlamamış mühimmatın depolanması için Okinawa vilayetine ait bir tesiste çalışırken parmaklarından yaralandığını söyledi.



Valilik yetkilileri, yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtirken, olayla ilgili başka bir ayrıntı bilinmiyor.



JAPON ORDUSU RAPORU İNCELİYOR



Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) ortak personeli, Kadena Hava Üssü'nde patlamamış mühimmatla mücadele konusunda uzmanlaşmış Japon askerlerinden oluşan bir ekibin, üssün yakınında veya içinde çalıştığı sırada meydana gelen bir patlama raporunu incelediklerini aktardı.



SDF, kazanın nedenini ve nerede meydana geldiğini doğrulamaya çalıştıklarını bildirdi.



YÜZLERCE TON BOMBA GÖMÜLÜ HALDE



Birçoğu ABD ordusu tarafından atılan yüzlerce ton patlamamış savaş bombası Japonya'nın dört bir yanında gömülü halde duruyor ve bazen inşaat alanlarında ve başka yerlerde ortaya çıkarılıyor.



Ekim ayında, patlamamış bir ABD savaş bombası Japonya'nın güneyindeki ticari bir havaalanında patlayarak büyük bir kratere neden olmuş ve çok sayıda uçuş askıya alınmıştı.