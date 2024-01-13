Japonya'daki deprem kıyı şeridini yaklaşık 250 metre kadar kaydırdı

DEPREMİN YIKICI ETKİSİ



Japonya deprem bölgesinde yer aldığından dünyanın en hassas deprem algılama ağlarından birine sahip.



Ülke genelinde stratejik noktalarda bulunan GPS istasyonları, herhangi bir depremden sonra arazinin ne kadar hareket ettiğini gösteriyor. Bunlardan biri olan ALOS-2 uydusunun görüntüleri neredeyse tüm kıyının denize doğru kaydığını gösteriyor.



Sistem arazinin Batı'ya doğru 130 santimetre kadar hareket ettiğini ortaya çıkardı. Uydu görüntüleri ayrıca ülke genelinde, özellikle de Noto Yarımadası'nın batı kıyısında geniş çaplı arazi yükselişinin yaşandığını ortaya çıkardı.



Kara yüksekliğindeki ani artış sarsıntının yarattığı tsunami dalgalarının etkisini azaltmış olabilir.



Bölgedeki zemin o kadar gevşek ki, en ufak bir yağmur bile tüm yerleşim yerlerini dümdüz edebilecek toprak kaymalarına yol açabilir.



Japonya bu hafta geniş çapta yıkıma neden olan 6.0 büyüklüğündeki bir depremle daha sarsıldı.

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