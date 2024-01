Japonya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Yüzlerce kişi hala kayıp

Japonya, yeni yılın ilk gününde meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremin bilançosu her geçen gün artıyor.



Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. 200'den fazla kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.



7,6 büyüklüğündeki deprem altyapıyı tahrip etti ve yaklaşık 23 bin evi elektriksiz bıraktı.



Arama kurtarma çalışmaları altı gündür devam ederken, bölgeden 30 binin üzerinde kişi tahliye edildi.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 16 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi ve toplam can kaybı 110'a ulaştı.



Can kaybının 2016 yılında Kumamoto'da meydana gelen ve 276 kişinin ölümüne neden olan depremden bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedildi.