Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e çıktı

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.



Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Halen 300'ü aşkın kişiye ulaşılamadı. Bölgede başlayan kar yağışı, arama-kurtarma çalışmalarına engel oluyor.



Yetkililer, depremin ardından bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerine uyarıda bulunuyor. Yağmur ve kar yağışının bölgede daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği belirtiliyor.

EĞİTİM YENİDEN BAŞLADI



İki hafta süren ara tatil ve dün 8 Ocak "Yetişkinler Günü" resmi tatil sonrası 9 Ocak'ta ülke geneli örgün eğitim başlarken, İşikava'da 80'den fazla okulda ders başı yapılamadı.



Ders başı yapılamayan okulların depremde hasar gördüğü kaydedildi.



Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, bölgenin restorasyonu amacıyla 2023 mali yılı rezerv fonlarından 4,7 milyar yen (33 milyon dolar) finansman tahsis edilmesini onayladı.