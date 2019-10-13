Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu ve kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.



Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.



Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.



11 Ekim'de Suzuka şehrinde koşulması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.



Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.



Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

