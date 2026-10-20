Japonya'daki siber saldırılarda Çin menşeli yapay zeka aracı Artex kullanılmış

Japonya 'da son haftalarda restoran zincirlerinden araç kiralama şirketlerine kadar onlarca işletmenin hedef alındığı yetkisiz erişim veya veri ihlali vakalarında Çin menşeli bir yapay zeka aracı olan Artex'in kullanıldığı ortaya çıktı.

Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan GMO Internet Group isimli internet şirketinin bilişim güvenliği kolu tarafından yapılan açıklamada, dış kuruluşlarla yaptıkları ortak incelemenin ardından, bu ihlallerde Çin menşeli Artex'in kullanıldığına emin oldukları belirtildi.

AFP'nin haberine göre GMO yetkilisi Daiki Fukumori, şirketin blog yazısında, "Saldırıların neredeyse sadece Japonya'yı hedef aldığı da netlik kazandı." dedi.

Yapay zeka araçlarının, bilgisayar sistemlerine sızmak için daha önce bilinmeyen yollar keşfetme kabiliyeti her geçen gün artarken, Artex'in, sistemdeki olası zayıf noktaları bulmak için yapay zeka destekli güvenlik testleri yaparak şirketlerin siber savunmalarını güçlendirmek amacıyla geliştirildiği açıklanmıştı.



ARTEX'TEN AÇIKLAMA: PROJE ARTIK GÜNCELLENMEYECEK



Güney Kore, bazı finans kuruluşlarına yönelik siber saldırıları Çin menşeli bu yapay zeka aracıyla ilişkilendirince Artex de bu ay, "kötü niyetli kişiler" tarafından suistimal edildiğini kabul ederek programcıların kaynak koduna erişimini engellemişti.

Şirketten yapılan açıklamada, Artex’in siber saldırılar için kullanılmasının, "geliştiricinin niyetlerine tamamen ters" olduğunu belirterek projenin artık güncellenmeyeceğini duyurdu.