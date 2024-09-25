Japonya’daki şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 9’a yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaleti geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaşıyor.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları itfaiye, polis ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin katılımıyla sürerken, 5 bin 216 hanede su kesintilerinin devam ettiği kaydedildi.

Toprak kaymaları ve sel baskınları nedeniyle Ishikawa eyaletindeki 46 yerleşim birimine ulaşılamadığı aktarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI FELÇ ETTİ



Japonya'nın Ishikawa eyaleti cumartesi günü itibarıyla şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Wajima ve Suzu şehirlerinde rekor düzeyde yağış kaydedildiğini açıklamıştı.

Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, yol ve yapılarda maddi hasar oluşmuştu.

Eyalet genelindeki nehirlerde yaşanan taşkınlar birçok tarım arazisini sular altında bırakmıştı.