Japonya'dan 2020 Tokyo Olimpiyatları açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori olimpiyat oyunlarının ertelenebileceğini düşünmediğini belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları CEO'su Toshiro Muto ise, oyunların planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Muto, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne organizasyonun yapılması yönünde görüş bildirmesi nedeniyle de teşekkür etti.

IOC'DEN AÇIKLAMA



Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Başkanı Thomas Bach dün yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın zamanında yapılacağı yönünde güvenlerinin tam olduğunu açıklamıştı.



Açıklamada, "IOC İcra Kurulu, 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başarısı için bugün tam bağlılığını ifade etti" denilmişti.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) İcra Kurulu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi gündemde olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiyelerine uyacağını da belirtmişti.



Açıklamada, "IOC İcra Kurulu, değerli tavsiyeleri ve iş birlikleri için DSÖ'ye teşekkürlerini sunuyor" ifadesine yer verilmişti.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak tüm sporculara hazırlıklarına devam etme çağrısında da bulunulmuştu.



Dünyayı sarsan corona virüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği belirsizliğini koruyordu.



Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, bugün yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söylemişti.



Yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

