Japonya'dan 2050’ye kadar 14 yeni nükleer reaktör hedefi

Japonya Sanayi Bakanlığı, ülkenin yaşlanan nükleer reaktörlerini yenilemek amacıyla 2050’li yıllara kadar yaklaşık 14 reaktörün devreye alınması gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar kuruluna sunulan taslak plana göre, 2040’lı yıllarda beş reaktörün yenilenmesi, 2050’lere gelindiğinde ise toplam sayının yaklaşık 14’e ulaşması öngörülüyor.

Bakanlık, bu hedeflerin elektrik arz güvenliğinin korunması açısından gerekli olduğunu vurgularken, “istikrarlı enerji tedarikini sağlamak amacıyla en az bu sayıda reaktörün yenilenmesi hedefiyle hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

FUKUŞİMA SONRASI DEĞİŞEN POLİTİKA

Japonya, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörün erimesine yol açan Fukushima felaketinden sonra ülkedeki tüm nükleer santralleri durdurmuştu.

Ancak hükümet, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmak ve artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerjiyi yeniden enerji politikasının merkezine yerleştiriyor.

Fukuşima felaketi öncesinde nükleer enerji , Japonya’nın elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılıyordu.