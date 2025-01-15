Japonya’dan ABD’ye 2 milyon dolarlık yangın yardımı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde 8 gün önce başlayan orman yangınları yıkıcı etkisini sürdürürken, Japonya’dan felaketin yaralarını sarmaya çalışan ABD’ye yardım eli geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla 2 milyon dolar tutarında yardım yapılacağı belirtilerek, “Japonya, mağdurların yaralarının sarılması ve felaketten etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede toparlanması için aktif olarak yardım sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.



EN AZ 25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin farklı bölgelerini adeta küle çeviren orman yangınlarında en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Toplamda yaklaşık 38 bin dönümlük alana yayılan yangınlar, 12 bini aşkın yapıyı kullanılamaz hale getirmişti. On binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı.