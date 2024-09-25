Japonya'dan Çin'in kıtalararası füze denemesine tepki: Hızlı askeri yığınak ciddi bir endişe

Japonya'nın en üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Çin'in kıtalararası balistik füze denemesini eleştirdi. Sözcü Pekin'in, Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerini genişlettiğini ve "şeffaflıktan yoksun bu askeri eğilimin" ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Japonya'dan Çin'in kıtalararası füze denemesine tepki: Hızlı askeri yığınak ciddi bir endişe

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Japonya'nın en üst düzey hükümet sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Pekin'in hızlı askeri yığınağının ve bu konudaki şeffaflık eksikliğinin “ciddi bir endişe” olduğunu söyledi.

Hayashi bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin savunma bütçesini yüksek seviyelerde arttırmaya devam etmekte ve ICBM (Kıtalararası balistik füze) de dahil olmak üzere nükleer ve füze kapasitesini yaygın ve hızlı bir şekilde güçlendirmektedir” dedi.

Sözcü Çin'in Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerini genişlettiğini söyleyerek, “Çin'in şeffaflıktan yoksun bu askeri eğilimi, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağıdır” diye konuştu.

Çin Savunma Bakanlığı, bir kıtalararası balistik füzeyi test amaçlı olarak Pasifik Okyanusu'na fırlattığını bildirdi. Açıklamada, sahte savaş başlığı taşıyan füzenin okyanus açıklarında belirlenen bölgeye düştüğü belirtildi.

Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitimin planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun gerçekleştirildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.

Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalararası" olarak tanımlanıyor. Çin'in bugüne dek ürettiği en gelişmiş kıtalararası balistik füze "Dongfıng 41" 12 bin ila 15 bin kilometre menzile sahip.

Çin, ilk kez 1980 yılında bir kıtalararası balistik füzeyi Güney Pasifik'e test amaçlı fırlatmıştı.

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