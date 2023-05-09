Japonya'dan Covid-19 kararı

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) küresel acil durum statüsünden çıkarılmasının ardından, önlemlerin en sıkı olduğu ülkelerden biri Japonya'da Covid-19 mevsimsel grip kategorisine alındı.

Japonya'dan Covid-19 kararı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19'u ağır solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı "Kod 2" kategorisinden çıkardı.

Japonya'da , artık mevsimsel grip hastalığının bulunduğu "Kod 5" kategorisinde yer alacak.

Böylece test sonucu pozitif çıkanlar ve yakın temaslılara yönelik karantina uygulamaları da sona erdi.

Daha önce yalnızca belirli hastanelerde tedavi olabilen Covid-19 hastaları, artık ülke geneli hastanelerde hizmet alabilecek.

Hastaların tedavi masrafları da artık devlet tarafından karşılanmayacak.

Ülkede maske kullanımı da 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.

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