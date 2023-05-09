Japonya'dan Covid-19 kararı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'u ağır solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı "Kod 2" kategorisinden çıkardı.

Japonya'da corona virüs, artık mevsimsel grip hastalığının bulunduğu "Kod 5" kategorisinde yer alacak.

Böylece test sonucu pozitif çıkanlar ve yakın temaslılara yönelik karantina uygulamaları da sona erdi.

Daha önce yalnızca belirli hastanelerde tedavi olabilen Covid-19 hastaları, artık ülke geneli hastanelerde hizmet alabilecek.

Hastaların tedavi masrafları da artık devlet tarafından karşılanmayacak.

Ülkede maske kullanımı da 13 Mart'ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.