Japonya'dan Tayvan adımı: Adaya yakın füze konuşlandıracaklar

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, uçak ve balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip karadan havaya füzelerin 2031 yılına kadar Tayvan yakınlarındaki Yonaguni adasına konuşlandırılacağını duyurdu.

Doğu Asya'da Tayvan gerilimi sürüyor. Japonya, Tayvan'a yakın adasına füze sistemi konuşlandıracağını açıkladı. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, ülkenin en batısında yer alan Yonaguni adasına Mart 2031’e kadar karadan havaya füze sistemleri yerleştirileceğini açıklayarak sevkiyat takvimine dair ilk kez detay verdi.

Tesislerin hazırlık sürecine bağlı olarak 2030 mali yılını hedeflediklerini belirten Koizumi’nin bu hamlesi, Tayvan’a sadece 100 kilometre mesafedeki stratejik noktada askeri varlığın artırılması anlamına geliyor. Karar, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin saldırısının Japonya için "varoluşsal bir tehdit" oluşturabileceğini söylemesinin ardından geldi. Takaiçi'nin bu açıklamalarının ardından Tokyo ve Pekin arasında diplomatik kriz patlak vermişti.

Japon Savunma Bakanlığı, 2022 yılında güvenlik odağını kuzeydeki Rusya tehdidinden Doğu Çin Denizi’ndeki Çin askeri faaliyetlerine kaydırma kararı alarak uzak batı adalarındaki savunmasını güçlendirme planını devreye sokmuştu. Japonya Başbakan Takaiçi’nin sözlerini geri çekmeyi reddetmesi üzerine Çin, vatandaşlarına Japonya’ya gitmeme çağrısında bulunmuş ve Japon şirketlerine yönelik ürün ihracatına kısıtlamalar getirmişti.

Füzelerin konuşlanacağı ve yaklaşık bin 500 sakini olan Yonaguni adasında halk olası bir çatışmanın merkezinde kalmaktan endişe duyuyor.

Savunma Bakanı Koizumi, önümüzdeki hafta ada sakinlerine yeni füze yerleşimi planını anlatacağını belirtirken bölgedeki gerilim, Japonya yönetimindeki Senkaku Adaları çevresinde yaşanan karasuları ihlalleriyle tırmanmaya devam ediyor.