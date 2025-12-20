Japonya'dan yeni yılda Ukrayna'ya mali destek planı

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının çevrim içi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın devam ettiği Ukrayna’nın önümüzdeki dönemde ciddi bir finansman sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğini ve bu nedenle desteğin öne çekileceğini söyledi.

KREDİLER ÖNE ALINACAK

Tokyo yönetimi daha önce, 2024 tarihli G7 mutabakatı kapsamında Ukrayna’ya 2027 sonuna kadar yaklaşık 470 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) tutarında kredi sağlamayı taahhüt etmişti. Yeni plan doğrultusunda, bu kredilerin bir kısmı başlangıçta öngörülenden daha erken sağlanacak.

G7 TOPLANTISINDA KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı dışında, küresel ekonomideki ticaret dengesizlikleri de ele alındı. Katayama ve diğer G7 yetkilileri, dünya ekonomisinde artan yapısal sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.