Japonya'da 'suşi terörü'ne 3 gözaltı

Döner bant suşi restoranlarında suşi ürünleri, döner bir bantın üzerinde servis edilmekte ve bant kenarındaki masalara oturan müşteriler dönen suşilerden istediklerini self servis yöntemiyle kendileri almakta.

Kültürel olarak temizliğin son derece katı kurallarla uygulandığı Japonya’da Şubat ayında başlayan ve giderek artan ''suşi terörü'' 'şaka'ları restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi.

Bazı kişilerin self-servis suşi restoranlarında döner bantta sunulan suşiyi yalayıp geri koyması, bir başkasının zencefil turşusu kavanozuna sigara izmariti koyması gibi şakaların videoları sosyal medyada viral oldu.

BAZI RESTORANLARDAN KAPAMA KARARI

Bu tür videoların giderek artması restoranları tedbir almaya götürdü ve bazı döner bant self-servis suşi restoranları ise kapama kararı aldıklarını duyurdu.