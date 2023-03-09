Japonya'da 'suşi terörü'ne 3 gözaltı

Japonya'da self-servis suşi restoranlarında bazı müşterilerin döner bantta sunulan suşiyi yalayıp geri koyması, bir başkasının zencefil turşusu kavanozuna sigara izmariti koyması gibi 'şaka'ların videoları sosyal medyada viral oldu. Ülkede 'suşi terörü' olarak adlandırılan ve giderek artan hijyenik olmayan durumla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Japonya'da 'suşi terörü'ne 3 gözaltı

Döner bant suşi restoranlarında suşi ürünleri, döner bir bantın üzerinde servis edilmekte ve bant kenarındaki masalara oturan müşteriler dönen suşilerden istediklerini self servis yöntemiyle kendileri almakta.

Kültürel olarak temizliğin son derece katı kurallarla uygulandığı ’da Şubat ayında başlayan ve giderek artan ''suşi terörü'' 'şaka'ları restoran sektörünü krizin eşiğine getirdi.

Bazı kişilerin self-servis suşi restoranlarında döner bantta sunulan suşiyi yalayıp geri koyması, bir başkasının zencefil turşusu kavanozuna sigara izmariti koyması gibi şakaların videoları sosyal medyada viral oldu.

BAZI RESTORANLARDAN KAPAMA KARARI

Bu tür videoların giderek artması restoranları tedbir almaya götürdü ve bazı döner bant self-servis suşi restoranları ise kapama kararı aldıklarını duyurdu.

Japonya'da 'suşi terörü'ne 3 gözaltı - 1

HİZMET ŞEKLİNİ TAMAMEN DEĞİŞTİRİYOR

Kura Sushi restoran zinciri dün bir basın açıklaması yapıp, Aichi Bölge Polisinin kendi restoranlarında gerçekleşen şakalara karışan 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Yetkililer, müşterileri için güvene dayalı hizmetlerini baltalayan eylemlerin suç olduğunu vurguladı.

Japonya'da 'suşi terörü'ne 3 gözaltı - 2

Döner bant self-servis suşi restoran zinciri Choushimaru ise 3 Mart’ta açıklama yaparak ''döner bant self-servis'' hizmetlerini 26 Nisan itibarıyla tamamen durduracaklarını ve başka bir suşi siparişi verme yöntemine geçeceklerini kaydetti.

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