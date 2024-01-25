Japonya'nın Ay'a iniş görevi başarısızlıkla sonuçlandı

Japonya'nın Ay'a iniş aracı SLIM, Ay yüzeyine tarihi inişini yaptığı sırada burnunun üstüne düştü. Hasar gören uzay aracının ilk resmi, durması gereken yerden 90 derece döndüğünü gösteriyor.



Aracın gerekli ölçüde yumuşak iniş gerçekleştirememiş olması çalışması için gerekli elektriği üretmede karşılaştığı zorlukları açıklıyor.



Japon uzay ajansı Jaxa, "Ana motordaki bir anormallik, uzay aracının inme şeklini etkiledi." açıklamasını yaptı.



İniş aracı, güneş enerjisi ile çalışan bataryalarını çalıştıramadığı için varışından üç saat sonra kapatıldı.

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Batarya hızla tükenirken, Jaxa yetkilileri SLIM'in çalışmasını durdurarak geçici bir kış uykusuna yatırma kararı aldı.



Bilim insanları Ay'a iniş sırasında düşen uzay aracının panellerinin Güneş'i görmesini engelleyecek şekilde konumlandığını düşünüyor.



Yine de araştırmacılar aracın indiği bölgede Güneş'ten gelen ışık açıları değiştiğinde SLIM'i tekrar çalıştırmayı umuyor.



Uzay aracının Ay'a inişi Japonya'yı ABD, eski Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke konumuna taşımıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin