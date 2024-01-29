Japonya'nın başarısız Ay görevi: Uzay aracı yeniden güç kazandı

Japonya'ya ait SLIM uzay aracı Ay yüzeyine inerek Japonya'yı Ay'a uzay aracı yerleştiren beşinci ülke haline getirmişti ancak görev aracın batarya sorunu nedeniyle başarısız olmuştu.
Uzay aracının inişinin üstünden 9 gün geçtikten sonra Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA), Pazar günü geç saatlerde Akıllı İniş Aracı (SLIM) ile iletişimi yeniden kurduğu bildirildi.
JAXA, uzay aracının muhtemelen güneş ışığının yönündeki değişiklik sayesinde güneş panellerini kulanarak bataryasına güç üretebildiğini söyledi.
Ajans, SLIM'in Ay'ın yapısına dair ipuçları bulmak amacıyla çok bantlı spektral kamerasıyla Ay yüzeyindeki kayalarının bileşimini analiz etme faaliyetlerine yeniden başladığını ekledi.
SLIM, 20 Ocak'ta ay ekvatoruna yakın bir kraterde bulunan hedefinin 55 metre yakınında Ay'a indi.
AY GECESİ UZAY ARACININ SONU OLABİLİR
SLIM, inişten kısa bir süre önce bilinmeyen nedenlerden dolayı iki ana motorundan birinin itiş gücünü kaybetti ve hedeften birkaç düzine metre uzağa düştü.
İniş aracı hafif bir eğimde güvenli bir şekilde durdu, ancak motoru yukarı bakacak şekilde devrilmiş görünüyordu.
Sondanın güneş panelleri yer değiştirme nedeniyle batıya doğru bakıyordu ve hemen güç üretemedi.
JAXA'nın SLIM'in aydaki operasyonunu ne zaman sonlandıracağı konusunda net bir tarih yok ancak ajans daha önce iniş aracının "Ay gecesinde" hayatta kalacak şekilde tasarlanmadığını söylemişti.
Bir sonraki ay gecesi Perşembe günü başlıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Uzay
- Japonya