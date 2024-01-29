Japonya'nın başarısız Ay görevi: Uzay aracı yeniden güç kazandı

AY GECESİ UZAY ARACININ SONU OLABİLİR



SLIM, inişten kısa bir süre önce bilinmeyen nedenlerden dolayı iki ana motorundan birinin itiş gücünü kaybetti ve hedeften birkaç düzine metre uzağa düştü.



İniş aracı hafif bir eğimde güvenli bir şekilde durdu, ancak motoru yukarı bakacak şekilde devrilmiş görünüyordu.



Sondanın güneş panelleri yer değiştirme nedeniyle batıya doğru bakıyordu ve hemen güç üretemedi.



JAXA'nın SLIM'in aydaki operasyonunu ne zaman sonlandıracağı konusunda net bir tarih yok ancak ajans daha önce iniş aracının "Ay gecesinde" hayatta kalacak şekilde tasarlanmadığını söylemişti.



Bir sonraki ay gecesi Perşembe günü başlıyor.

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