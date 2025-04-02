Japonya’nın en küçük yıldızı: Bebek Gigi, yerlilerin ilgi odağı oldu

Japonya'ya ailesiyle birlikte ilk seyahatini gerçekleştiren 4 aylık Gigi, kısa sürede ülkenin en küçük yıldızlarından biri haline geldi.

Annesi tarafından paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda Japonların, Gigi'ye sevgiyle yaklaştığı, onu kucaklayarak ilgi gösterdiği anlar yer aldı.



Bebekle seyahat etmenin kimi zaman zorlayıcı olabileceğini belirten anne, Japon halkının çocuklara duyduğu sevginin kendilerini büyülediğini ifade etti.

Restoranlardan toplu taşıma araçlarına kadar her yerde Gigi’ye sıcak ilgi gösterildi. Videoda yaşlısı genci herkesin Gigi'yi sevecenlikle karşıladığı görüldü.



Gigi'nin annesi, paylaşımında duygularını, "Gigi gittiğimiz her yerde bir yıldızdı! Japon halkının en güzel kalplere sahip olduğunu duydum ve bu tamamen doğru" sözleriyle dile getirdi.



Japonların "bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir" anlayışını benimsediğini belirten sosyal medya kullanıcıları, bu deneyimi hayranlıkla karşıladı.

Bir kullanıcı esprili bir dille, "Artık herkes teyze ve amca!" derken, bir diğeri Japon kültürünün aile odaklı ve sıcak yapısını övdü.

