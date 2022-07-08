Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin ölümüne dünyadan tepkiler

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abe'nin suikastı Japonya'da olduğu kadar dünya çapında da şok etkisi yarattı. ABD'den Tayvan'a kadar pek çok ülkenin lideri saldırıya dair kınama mesajları yayınladı.

Haberler - NTV Haber 08.07.2022 - 15:21

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin ölümüne dünyadan tepkiler

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Japonya eski başbakanı Abe suikast sonucunda hayatını kaybetti

Japonya eski başbakanı Abe suikast sonucunda hayatını kaybetti

Shinzo Abe kimdir? (Eski Japonya Başbakanına suikast)

Shinzo Abe kimdir? (Eski Japonya Başbakanına suikast)

İlk açıklama Tokyo yönetiminden geldi. Görevdeki Başbakanı Fumio Kishida, saldırıyı "barbarca" ve "tahammül edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Shinzo Abe büyük vizyona sahip bir liderdi" açıklaması yaparak, suikastı "şoke edici" ve "derinden sarsıcı" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Japonya hayatını ülkesine adamış büyük bir başbakan kaybetti" ifadelerini kullandı.

Abe, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abe, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

JOHNSON: LİDERLİĞİ UNUTULMAYACAK

İngiltere'de istifa edeceğini açıklayan Başbakan Boris Johnson ise "Çok acı bir haber, bilinmeyen günlerdeki küresel liderliği unutulmayacak" dedi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "derin bir şaşkınlık ve üzüntü içindeyiz" paylaşımında bulundu.

Güney Kore ve Tayvan cumhurbaşkanları "uluslararası toplumun önemli bir lideri kaybettiği" vurgusu yaptı.

Suikast sonrası Çin'in Japonya Başkolosluğu'ndan yapılan açıklamada Abe'nin iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıya atıfa bulunuldu.

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