Japonya'nın kuzeyinde turistik tekne kayboldu

Japonya'da iki kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcunun bulunduğu gezi teknesi "Kazu I" Hokkaido açıklarında kayboldu.



Teknenin vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirildi.



İmdat çağrısı öncesi "Kazu I" en son Şiretoko Yarımadası açıklarında görüldü.



Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre olduğunu duyurdu.



Arama faaliyetleri kapsamında Japonya Sahil Güvenliği bölgeye 6 devriye gemisi ve helikopter sevk etti.



Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de irtibatın kesildiği bölgeye arama kurtarma uçağı gönderdi.



Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olaya yönelik görev gücü kurulduğunu açıkladı.



