Japonya'nın sembolü Sika Geyikleri yoğun ilgi görüyor

Japonya'nın sembollerinden birisi olan Sika geyikleri Nara kentinde yer alan parkta serbestçe dolaşıyor. Özellikle turistler tarafından ilgi çeken geyikler özel yemlerle besleniyor.

Japonya'nın sembolü Sika Geyikleri yoğun ilgi görüyor

Sika geyikleri, 'nın simgelerinden biri. Doğu Asya'ya özgü geyikler, Nara kentinde yer alan beş dönümlük parkta serbestçe dolaşıyor.

Hem kutsal kabul edilen hem de ulusal sembol haline gelen Sika geyikleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. 

İnsanlardan kaçmayan geyiklei ziyaretçiler tarafından besleniyor. Ancak geyiklerin sadece parkta satılan ve onlar için özel üretilen yemlerle beslenmesi gerekiyor.

krakeri denilen bu yemler un ve pirinç kepeğinden yapılıyor. Ziyaretçiler onlar için sağlıklı olan bu yemlerin dışında geyiklere yiyecek vermemeleri konusunda uyarılıyor.

Geyik krakerlerinin satışından elde edilen gelir de yine geyiklerin korunması çalışmalarında kullanılıyor.

1880’de japonya’nın nara kentinde inşa edilen Nara parkındaki Sika geyiklerinin sayısı bin 200'ü buluyor.

Doğu asya'ya özgü Sika geyikleri Japonya dışında artık diğer ülkelerde nadir olarak görülüyor.

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